威联通云服务 myQNAPcloud Storage 开启 Beta 测试，送 16GB 空间

IT之家 7 月 7 日消息，威联通自有云服务 myQNAPcloud Storage 开启 Beta 测试，免费赠送 16GB 存储空间，点此进入活动页面。

IT之家从威联通官方获取到，myQNAPcloud Storage 通过 QNAP 云端解决方案可完成备份与还原，包括 Hybrid Backup Sync、Hybrid Backup Center 以及 QuTScloud。通过对象锁定 (Object Lock)，保护用户的数据免受勒索软件及意外修改的侵害。

myQNAPcloud Storage 覆盖全球 12 个数据中心，提供完善的备份解决方案，可根据用户的需求启用不同还原文件与服务的方式。

还原至地端 NAS ：通过 Hybrid Backup Sync 将数据还原到本地或远程 NAS。通过 Hybrid Backup Center 云端平台，集中管理组织内数量众多且分散各地的 NAS 备份 / 还原工作，并提供视觉拓扑工具。

还原至 QuTScloud ：QuTScloud 云端 NAS 可提供更为快速的数据还原服务，无需任何硬件。

挂载至远程 NAS：通过 HybridMount，设有分公司的企业可将 myQNAPcloud Storage 作为云端共享文件夹，并将其挂载至每个分公司的本地 NAS。所有团队成员都可通过弹性的读 / 写权限对相同的文件夹进行存 / 取操作。

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