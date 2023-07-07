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威联通云服务 myQNAPcloud Storage 开启 Beta 测试，送 16GB 空间

2023/7/7 8:05:55 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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感谢IT之家网友 Monsterwolf 的线索投递！

IT之家 7 月 7 日消息，威联通自有云服务 myQNAPcloud Storage 开启 Beta 测试，免费赠送 16GB 存储空间，点此进入活动页面

IT之家从威联通官方获取到，myQNAPcloud Storage 通过 QNAP 云端解决方案可完成备份与还原，包括 Hybrid Backup Sync、Hybrid Backup Center 以及 QuTScloud。通过对象锁定 (Object Lock)，保护用户的数据免受勒索软件及意外修改的侵害。

myQNAPcloud Storage 覆盖全球 12 个数据中心，提供完善的备份解决方案，可根据用户的需求启用不同还原文件与服务的方式。

  • 还原至地端 NAS：通过 Hybrid Backup Sync 将数据还原到本地或远程 NAS。通过 Hybrid Backup Center 云端平台，集中管理组织内数量众多且分散各地的 NAS 备份 / 还原工作，并提供视觉拓扑工具。

  • 还原至 QuTScloud：QuTScloud 云端 NAS 可提供更为快速的数据还原服务，无需任何硬件。

  • 挂载至远程 NAS：通过 HybridMount，设有分公司的企业可将 myQNAPcloud Storage 作为云端共享文件夹，并将其挂载至每个分公司的本地 NAS。所有团队成员都可通过弹性的读 / 写权限对相同的文件夹进行存 / 取操作。

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关键词：威联通云存储

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