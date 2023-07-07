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上汽集团：零束全栈 3.0 方案 2025 年量产落地智己车型，OTA 速度提升 70%

2023/7/7 8:45:06 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 7 月 7 日消息，上汽集团举办“2023 Tech-Show 技术展”，旗下 27 家企业带来了中央协调运动控制平台、800V 碳化硅电轴、固态电池、银河 ® 全栈 3.0 智能车解决方案、核心材料国产化电堆和非道路车用小功率燃料电池系统、通讯模块总成 T-BOX 和智能网联控制器 i-BOX（5G）、L4 级智能重卡和 AIV 无人智能转运车、真无人 Robotaxi 等 43 项创新技术。

2023 Tech Show 展览展示分为“低碳化、智能化、生态圈”三大板块，包括“智慧的脑”、“敏捷的身”、“强劲的心”等技术理念的具体落地。

IT之家附三大技术理念：

  • 智慧的脑：上汽零束全栈 3.0 解决方案采用“中央计算 + 区域控制”的策略，将实现域控制器数量减半、数据带宽提升 5 倍、线束长度减少 30%、OTA 速度提升 70%将率先搭载在智己车型，计划在 2025 年量产落地。

  • 敏捷的身：“整车中央协调运动控制器（VMC）技术”使车辆在不同驾驶模式和各种路况下，始终保持车身稳定，将全面纳入制动、驱动、转向、悬架控制等功能，实现车体 6 自由度集中控制，首发搭载在智己车型，计划 2024 年量产落地

  • 强劲的心：“碳纤维转子电机 + 800V 高压电驱”全新一代电驱动系统，800V 碳化硅电轴计划于今年下半年首发搭载在智己车型上实现量产固态电池计划于 2024 年首发搭载在智己车型上实现量产

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