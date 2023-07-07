上汽集团：零束全栈 3.0 方案 2025 年量产落地智己车型，OTA 速度提升 70%

IT之家 7 月 7 日消息，上汽集团举办“2023 Tech-Show 技术展”，旗下 27 家企业带来了中央协调运动控制平台、800V 碳化硅电轴、固态电池、银河 ® 全栈 3.0 智能车解决方案、核心材料国产化电堆和非道路车用小功率燃料电池系统、通讯模块总成 T-BOX 和智能网联控制器 i-BOX（5G）、L4 级智能重卡和 AIV 无人智能转运车、真无人 Robotaxi 等 43 项创新技术。

2023 Tech Show 展览展示分为“低碳化、智能化、生态圈”三大板块，包括“智慧的脑”、“敏捷的身”、“强劲的心”等技术理念的具体落地。

IT之家附三大技术理念：

智慧的脑：上汽零束全栈 3.0 解决方案采用“中央计算 + 区域控制”的策略，将实现域控制器数量减半、数据带宽提升 5 倍、线束长度减少 30%、OTA 速度提升 70%，将率先搭载在智己车型，计划在 2025 年量产落地。

敏捷的身：“整车中央协调运动控制器（VMC）技术”使车辆在不同驾驶模式和各种路况下，始终保持车身稳定，将全面纳入制动、驱动、转向、悬架控制等功能，实现车体 6 自由度集中控制，首发搭载在智己车型，计划 2024 年量产落地。

强劲的心：“碳纤维转子电机 + 800V 高压电驱”全新一代电驱动系统，800V 碳化硅电轴计划于今年下半年首发搭载在智己车型上实现量产，固态电池计划于 2024 年首发搭载在智己车型上实现量产。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。