三星电子 Q2 营业利润暴降 95.7% 至 6000 亿韩元，但仍高于预期

IT之家 7 月 7 日消息，三星电子今日公布了 2023 年第二季度的业绩预期数据，第二季度销售额为 60 万亿韩元（IT之家备注：当前约 3330 亿元人民币），同比下降 22.3%，与预期基本一致。

三星电子第二季度营业利润 6000 亿韩元（当前约 33.3 亿元人民币），同比下降 95.7%，较韩联社编制的 1813 亿韩元高出 231%，也比 Refinitiv SmartEstimate 27 名分析师的预测数据（5550 亿韩元）要高。

▲ 图源三星电子官网

具体来说，三星电子官方给出了一个范围预估值，上述数字为官方取的中位数。

销售额：59 万亿~61 万亿韩元

营业利润：0.5 万亿~0.7 万亿韩元

▲ 三星电子 2023 Q1 和 2022 Q2 营收数据

根据 TrendForce 的数据，广泛用于智能手机、个人电脑和服务器的 DRAM 内存芯片价格在本季度继续下滑，下跌约 13%-18%，原因是芯片买家不再购买新芯片而是选择耗尽库存。不过分析师表示，随着三星电子和同行选择削减供应，存储芯片价格跌幅相较此前几个季度已经有所放缓，预计将在第三季度左右触底，明年则将出现显著复苏。

分析指出，三星电子本季度的亏损主要由于存储芯片价格进一步下跌以及库存价值大幅削减，这将导致三星电子传统上最大的盈利部门 —— 芯片部门可能出现 3 万亿-4 万亿韩元（当前约 167.1 亿- 222.8 亿元人民币）的季度亏损。

三星电子将在本月晚些时候公布详细营收数据，届时就能看到具体各业务的营收情况了。

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