Beats× 藤原浩 Fit Pro Fragment Design 特别版耳机今日开售，1699 元

IT之家 7 月 7 日消息，Beats 联名藤原浩推出两款限量版 Beats Fit Pro Fragment Design 耳机，售价 1699 元，通过微信 Beats 限时店小程序预约发售，通过抽选获得购买资格后才能通过微信小程序购买该产品。

活动分为两阶段：

第一阶段，提交抽选申请 ：自 2023 年 7 月 4 日 10:00:00 起至 2023 年 07 月 07 日 11:59:59 止；

第二阶段，抽选结果公布：2023 年 7 月 7 日 12:30:00 开始公布结果。

IT之家注意到，获得购买资格的参加者将于 7 月 7 日 12:30 陆续收到微信小程序提示通知，该获得购买资格的参加者需要在 20 分钟内（以抽选结果公布时间开始计算）根据微信小程序中的提示完成购买流程并使用微信支付完成付款。若获得购买资格的参加者未在 20 分钟内完成购买流程，即视为自行放弃购买资格。

耳机采用极简主义设计风格，在白色款耳塞上、黑色款耳塞上以及两款充电盒内均蚀刻有 fragment 经典的双闪电标志。“FRGMT”品牌标识则以黑白相间的字体烫印在相反颜色的充电盒外部。

据了解，这是继 2021 年推出 Beats Flex 和 Powerbeats Pro 之后，该两大品牌的第三次联名合作。Beats 和 fragment 首次合作是在 2014 年推出的未来主义铬合金系列，随后双方还合作开发了其他产品和项目，包括定制款 BeatsX 和 “the VINYL” 唱片店。

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