Mozilla 的 AI Help 工具终遭官方停用：生成的技术信息真假参半

IT之家 7 月 7 日消息，MDN Web 文档项目（此前称 Mozilla Developer Network）在开发者群体中具有比较好的声誉，被认为是非常可靠的信息来源，不过 Mozilla 近期在引入生成式 AI 工具 AI Help 之后遭到开发者吐槽“生成信息真假参半”，当下该工具已经“被砍”，无法再进行使用。

据悉，AI Help 是由 Mozilla 开发、基于生成式 AI 的工具，旨在成为开发者在 MDN Web Docs 上寻找答案时的“问题解决伴侣”，可帮助 Web 开发者更快、更轻松地寻找相关文档支持。

▲ 图源 Mozilla

▲ 图源 Mozilla

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据 MDN 主管 Hermina Condei 表示，AI Help 的构想是为了优化开发者的搜索流程，使他们能够“快速轻松”地找到所需的信息。AI Help 使用 OpenAI 的 API 将提示信息传输给 ChatGPT，生成式人工智能应该从 MDN 的综合文档存储库中检索出“最相关的信息”。

不过 AI Help 工具上线之后遭到开发者的广泛差评，大部分开发者认为该工具经常提供错误信息，认为还不如没有该功能，反而帮了倒忙。

IT之家经过查询得知，继昨日官方临时下线按钮后，当下该工具已经彻底无法使用，MDN 的一位主要志愿者开发人员（昵称 sideshowbarker）此前承诺会解决这些问题，目前尚不知悉 Mozilla 需要将该工具回炉重造多长时间，因此还需要等待后续更多消息。

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