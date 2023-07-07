蜂窝通信和 Wi-Fi 阵营争夺 6GHz 频段，英国监管机构提出共享方案

IT之家 7 月 7 日消息，蜂窝通信和 Wi-Fi 两个阵营正在争抢 6GHz（6425-7125MHz）频段，现阶段来看前者取得了阶段性胜利。两大阵营都希望将 6GHz 频段“占为己有”，而英国通讯管理局（Ofcom）正征求折中的方案，让两大阵营共享 6GHz 频段。

Ofcom 提出了“混合共享”解决方案，并提供了两个实施示例，IT之家在此汇总如下：

分割室内室外：

Wi-Fi 路由器往往位于室内 —— 在局部室内区域内承载宽带流量；而移动发射机大多位于室外 —— 提供更广泛的覆盖范围。

因此，我们可以探索在室内使用 Wi-Fi 的同时也允许在室外使用授权移动设备的可能性。

地理共享

移动网络上传输的大部分数据流量往往集中在相对较小的站点中。或许可以在特定的高流量位置启用许可的移动使用，同时允许在其他地方使用 Wi-Fi。

该方案还可以优先在高需求的特定区域使用 Wi-Fi，同时允许在其他区域使用移动设备。

监管机构正就上述两个方案征求意见，可能会根据反馈实施某个方案。机构表示在确定实现混合共享方法的机制外，还希望在国际市场上协调该频段分配，以实现设备的规模经济。

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