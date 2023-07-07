荣耀平板 X9 海外发布：骁龙 685 处理器，售价 249.9 欧元

IT之家 7 月 7 日消息，荣耀手机近日在国内市场推出了荣耀平板 X8 Pro 产品，现在这款产品已经登陆海外市场，并更名荣耀平板 X9。

▲ 图源荣耀海外官网

荣耀平板 X9 配置与国内发布的荣耀平板 X8 Pro 基本一致，该产品搭载高通骁龙 685 处理器，配备 11.5 英寸 2K 显示屏，支持 120Hz 高刷新率。同时，这款新品还搭配了环绕式六扬声器，左侧、右侧和底部各放置两个，旨在为用户带来更好的音频体验。

▲ 图源荣耀海外官网

▲ 荣耀平板 X9 主要参数

系统方面，荣耀平板 X9 搭载基于 Android 13 打造的 MagicOS 7.1，支持 Google Kids Space 以及 Family Link 应用程序，因此父母可以设置内容访问和屏幕时间的限制。如果用户拥有多台荣耀设备，还可以跨设备共享通知以及文件传输。

其他方面，荣耀平板 X9 采用全金属一体化机身，机身厚度为 6.9 毫米，重 495 克，内置 7250mAh 电池，支持 22.5W 充电。

▲ 荣耀平板 X9 购买页面

荣耀平板 X9 目前只有一个 4GB+128GB 版本，价格为 249.9 欧元（IT之家备注：当前约 1972 元人民币）/ 180 英镑（当前约 1661 元人民币），它将于 7 月 19 日通过荣耀海外商店在德国和英国发售。

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