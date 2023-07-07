沙盘 SLG 手游《三国：NSLG》实机首曝，测试定档 7 月 27 日

IT之家 7 月 7 日消息， 首款多职业扮演沙盘 SLG 《三国：NSLG》（代号）实机演示首曝，限量不计费删档测试定档 7 月 27 日-8 月 30 日，即日起至 7 月 19 日开启招募，感兴趣的小伙伴点此预约。

《三国：NSLG》由东风工作室研发，在测试中武将将扩充至 80 余个，包含周瑜、贾诩等名将；将开放完整的东汉十三州全地图，针对同盟系统、赛季节奏，以及城池共建和辎重等玩法体验进行了调整和改进。

在整体美术视觉表现方面，对比 1 月技术测进行了大幅表现优化，但沙盘场景上仍还有很多优化内容并没有达到最佳预期。

IT之家附游戏简介：

身处三国乱世、真实沙场，主公们可以在一个个精彩而迥异的赛季中不断体验到革新的职业设定带来的丰富谋略与计策： 你可以躬耕垅亩、运筹帐中、决胜沙场； 你还可以 —— 精研医道、悬壶济世； 巧制机关、匠心报国； 纵马扬鞭、千里神行； 奇门遁甲、借天行术； …… 选择你喜欢的方式去推动历史，终结乱世； 而若想赢得那九州之上的最高荣誉， 谋略，才是致胜的唯一基石。

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