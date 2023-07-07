特斯拉 Model 3 / Y 引荐奖励升级：购车获 3500 元、90 天 EAP 免费试用，引荐人得 7000 积分

IT之家 7 月 7 日消息，特斯拉宣布今日起 Model 3 / Y 引荐奖励升级，成功引荐好友下订并提车，购车人可得 3500 元引荐奖励（抵扣尾款）、增强版自动辅助驾驶功能（EAP）90 天免费试用权，引荐人可享有 7000 积分奖励。

IT 此前报道，特斯拉全新 Model S / X 现车激励活动现已开启，用户购买全新 Model S / X 两款车型现车，即可享受 3.5 万至 4.5 万元不等的“优惠福利”。

在计入 3.5 万元至 4.5 万元不等的优惠福利后，IT之家汇总售价调整情况：

Model S 双电机全轮驱动版 起售价为 77.39 万元；

Model S Plaid 三电机全轮驱动版 起售价为 98.89 万元；

Model X 双电机全轮驱动版 现车价 86.39 万元起；

Model X Plaid 三电机全轮驱动版 现车价 101.39 万元起。

据了解，特斯拉中国 6 月新车交付量达到 93680 辆，同比去年 6 月的 78906 辆上涨 19%，创下特斯拉中国今年的交付量新高。

截至今年 6 月，特斯拉在中国大陆的超级充电站已超过 1600 座，超级充电桩已超过 10000 根。特斯拉在中国大陆的目的地充电站则已超过 700 座，目的地充电桩超过 2000 根，实现我国所有省会城市和直辖市的全覆盖。

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