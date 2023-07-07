映泰推出多款 B760 主板：支持英特尔 12/13 代处理器，到手价 629 元起

IT之家 7 月 7 日消息，映泰近日推出了三款主板，分别为 B760MZ-E PRO、B760MX2-E D4 和 B760MX2-E PRO D4。

B760MZ-E PRO

映泰 B760MZ-E PRO 主板支持 10 相供电，自带 DDR5 内存插槽和 PCIe4.0 插槽；配备 PCIe 4.0 M.2 接口、支持前置 USB-C，10Gbps 速率以及 LED 灯条。

IT之家附该主板连接属性信息：

B760MX2-E D4

映泰 B760MX2-E D4 主板支持 10 相稳定供电和混合双模供电，支持英特尔 12/13代处理器；自带 PCIe 4.0 接口，支持 64Gb / s 的带宽，额外还带有 PCIe 3.0 插槽。

该主板自带 2 个内存插槽，DDR4-4400+（OC），最高支持 64GB 内存；支持 WiFi 6E 连接模块，自带硬件诊断灯；配备 4 个 SATA III 接口（6Gb / s）。

B760MX2-E PRO D4

映泰 B760MX2-E PRO D4 主板支持英特尔 12/13代处理器，自带 PCIe 4.0 接口，支持 64Gb / s 的带宽，额外还带有 PCIe 3.0 插槽。

该主板自带 4 个内存插槽，DDR4-4600+（OC），最高支持 128GB 内存；配备 8 个 SATA III 接口（6Gb / s），支持前置 USB-C 接口，10Gbps 速率；支持连接 LED 灯带，可更改系统颜色。

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