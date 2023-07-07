丰田汽车正考虑每周 7 天 24 小时不间断生产电池

IT之家 7 月 7 日消息，据日本《读卖新闻》消息，丰田公司当前正考虑令其在日本的两家工厂每天 24 小时、每周 7 天不间断运行，包括周末，用于生产电动汽车专用电池。

以往，丰田工厂通常在工作日和节假日的午夜到黎明时分暂停运营，鉴于市场对电动汽车的需求不断增长，使工厂不间断工作将成为一项前所未有的举措。丰田方面认为，电池是电动汽车的核心部件，持续的运营对于确保电池的质量至关重要。

当前丰田公司在电动汽车领域的布局可谓是大动作频频。IT之家此前报道，丰田公司曾在 7 月 4 日表示已经在电池技术上取得了重大突破：能够将电池的重量、体积和成本减半。

丰田宣称已经开发出了提高电池耐久性的方法，并相信现在可以制造出续航里程为 1,200 公里的固态电池，充电时间为 10 分钟或更短。

此外，丰田还计划在 2026 年的新一代纯电动车型上采用一体化压铸技术，号称将使零部件和工序减少，还能有效利用工厂土地资源。

另据《日本经济新闻》6 月 27 日报道，丰田汽车与源自京都大学的日本初创企业 Enecoat Technologies 宣布，将共同研发钙钛矿型光伏电池，并力争到 2030 年将其搭载在纯电动汽车的车顶等部位。特斯拉 CEO 埃隆・马斯克也于近日在推特上称，希望丰田能够加入特斯拉的 NACS 充电标准。

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