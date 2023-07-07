宝骏云朵车型本月下旬开启全国预定

IT之家 7 月 7 日消息，上汽通用五菱品牌事业部副总经理周钘发文宣布，宝骏云朵将于 7 月 17 日-23 日开始进行全国媒体静态品鉴，从当天开始，各战略城市开始发车到店，并开启全国预定。

IT之家汇总宝骏云朵配置信息：

新车共有三款配色：云海白、暮云紫、暮云紫，长宽高分别为 4295/1850/1652mm，轴距 2700mm，定位于 10 万级大五座纯电轿车；搭载最大功率 100kW 的驱动电机，将首发德州仪器高算力芯片，惯导 800 万双目摄像头，记忆领航和循迹倒车三项功能。

工信部信息显示，宝骏云朵轮圈将提供 17 英寸和 18 英寸，对应轮胎尺寸分别为 215/60 R17 和 215/55 R18，所采用的磷酸铁锂蓄电池来自柳州华霆新能源技术有限公司。

宝骏云朵将配备“云朵沙发”座椅，根据中国 95% 人体工学数据设计，采用双硬度发泡设计，可实现中间坐垫软、两边支撑强的体验。每张座椅号称由“36 片云朵裁片”手工风格组成，还历经 100 + 次仿真测试、200 + 项实验。

功能方面，该车座椅标配独立头枕，主驾座椅支持 6 向电动调节，附加座椅也有 4 向电动调节，前排座椅可以放平，后排座椅可实现 135° 的前后调节角度。

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