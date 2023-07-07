小米 Redmi K60 Ultra 手机跑分出炉：天玑 9200 + 处理器，16GB 大内存

IT之家 7 月 7 日消息，小米 Redmi K60 Ultra 手机今日现身跑分平台 Geekbench，确认搭载天玑 9200 + 处理器（CPU 主频 3.35GHz），提供 16GB 大内存，单核成为 1289 分，多核成绩 3921 分。

图源 @数码闲聊站

据IT之家此前报道，国家市场监督管理总局“全国认证认可信息公共服务平台”显示，小米 Redmi K60 Ultra 手机已经通过强制性产品认证，支持 120W 快充。该机型的规格型号为 23078RKD5C，其中型号开头的“2307”暗示这款手机可能会在 2023 年 7 月推出。

天玑 9200 + 处理器于今年 5 月发布，采用了台积电最新的 4 纳米工艺制造，CPU 由一个 Cortex-X3 超大核，三个 Cortex-A715 大核和四个 Cortex-A510 能效核心组成。其中，Cortex-X3 主频从 3.05GHz 提升到了 3.35GHz。Cortex-A715 核心和 Cortex-A510 核心主频也分别从 2.85GHz 和 1.8GHz 提升到 3GHz 和 2GHz。

此外，该芯片还支持 WiFi-7、5G 新双通、Wi-Fi UltraSave 省电技术、Wi-Fi 蓝牙超连接技术 3.0、新世代蓝牙音频 LE Audio 等技术。

目前，市面上搭载天玑 9200 + 处理器仅 iQOO Neo8 Pro、vivo X90s 两款机型，均为 vivo 旗下产品。

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