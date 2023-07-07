因 GPS 天线接线不当，丰田汽车（中国）召回 1817 台进口雷克萨斯 NX 260、NX 350h、NX 400h+

IT之家 7 月 7 日消息，国家市场监管总局显示，丰田汽车（中国）投资有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自即日起，召回 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 4 月 28 日期间生产的部分进口雷克萨斯 NX 260、NX 350h、NX 400h + 汽车，共计 1817 台。

本次召回范围内车辆全球定位系统（GPS）天线线路端子接线不当，GPS 天线无法正常工作，不能为车辆提供位置信息。在使用紧急救援功能时，可能因无法发送车辆位置信息导致救援延迟，存在安全隐患。

丰田汽车（中国）投资有限公司将为召回范围内的车辆免费调整 GPS 天线线路端子的接线位置，以消除安全隐患。

丰田汽车（中国）投资有限公司将通过挂号信等形式，通知有关用户此次召回事宜。用户可致电服务热线：800-810-2772（座机）、400-810-2772（手机），获取此次召回的相关信息。此外，也可登录网站 www.dpac.org.cn、www.recall.org.cn，关注微信公众号（SAMRDPAC），了解更多信息，反映更多线索。

IT之家从监管总局了解到，今日共有五则召回信息：

东风汽车有限公司召回 83985 辆东风日产全新劲客汽车。

东风本田汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司召回 16695 辆国产思域、型格、致在混合动力版汽车。

捷豹路虎（中国）投资有限公司召回 7410 辆进口路虎揽胜、捷豹 I-PACE 系列汽车。

宝马（中国）汽车贸易有限公司召回 247 台进口 7 系汽车。

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