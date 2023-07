Nothing Ear（2）无线耳机黑色款现已上市，售价 149 美元

IT之家 7 月 7 日消息,Nothing Ear(2)无线耳机黑色款现已上架 Nothing 官网,售价与白色款相同,依旧为 149 美元(IT之家备注:当前约 1080 元人民币)。

▲ Nothing 官网截图

与白色款相比,新品 Nothing Ear(2)耳机的耳塞部分为全黑色,耳机柄采用透明亚克力材质,辅以红色点缀,印有 Nothing Ear(2)字样,整体的设计 ID 预计与 Nothing Phone(2)黑色款相同。

▲ Nothing Ear(2)无线耳机黑色款

规格方面,Nothing Ear(2)单耳重量仅 4.5g,配备 11.6 毫米定制驱动单元,主动降噪深度达 40dB,支持环境音自适应模式以及个性化主动降噪。官方称该耳机搭配充电盒续航时间可达 36 小时,充电 8 分钟即可续航 10 小时,支持 2.5W(Qi 认证)的无线充电。

▲ Nothing Ear(Stick)

‎除了发布新产品,Nothing 还为 Nothing Ear(Stick)无线耳机带来了 v1.0.1.85 更新,升级支持主动降噪功能。Nothing Ear(Stick)发布于去年 10 月,该产品同样采用透明外壳设计,售价 99 美元(当前约 718 元人民币)。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。