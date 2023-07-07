Nothing Ear（2）无线耳机黑色款现已上市，售价 149 美元

IT之家 7 月 7 日消息，Nothing Ear（2）无线耳机黑色款现已上架 Nothing 官网，售价与白色款相同，依旧为 149 美元（IT之家备注：当前约 1080 元人民币）。

▲ Nothing 官网截图

与白色款相比，新品 Nothing Ear（2）耳机的耳塞部分为全黑色，耳机柄采用透明亚克力材质，辅以红色点缀，印有 Nothing Ear（2）字样，整体的设计 ID 预计与 Nothing Phone（2）黑色款相同。

▲ Nothing Ear（2）无线耳机黑色款

规格方面，Nothing Ear（2）单耳重量仅 4.5g，配备 11.6 毫米定制驱动单元，主动降噪深度达 40dB，支持环境音自适应模式以及个性化主动降噪。官方称该耳机搭配充电盒续航时间可达 36 小时，充电 8 分钟即可续航 10 小时，支持 2.5W（Qi 认证）的无线充电。

▲ Nothing Ear（Stick）

‎除了发布新产品，Nothing 还为 Nothing Ear（Stick）无线耳机带来了 v1.0.1.85 更新，升级支持主动降噪功能。Nothing Ear（Stick）发布于去年 10 月，该产品同样采用透明外壳设计，售价 99 美元（当前约 718 元人民币）。

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