岚图追光 PHEV 版车型信息曝光，将搭载 1.5T 混动专用发动机 + 魔毯悬架

IT之家 7 月 7 日消息，日前，岚图旗下首款中大型轿车岚图追光的 PHEV 车型图片、车型信息曝光。

该车长宽高分别为 5088*1970*1515mm，轴距达 3000mm，号称“全球首款豪华行政电动轿车”，官方宣称该车将“主攻奥迪 A6L 和奔驰 E 级所在的商务行政市场”。

该车外形与此前已经上市的岚图追光纯电车型基本保持一致，不过前脸换用了新样式，配备了由点阵组成的进气格栅，凸显出其作为插电混动车型的新身份。此外，新车也换用了一种全新样式的轮圈。

新车内饰信息暂未透露。参考岚图追光纯电版，该车有望搭载 CDC+“魔毯”空气悬架以及智能调节悬架阻尼，以及配有腿托的电动可调后排座椅，且支持加热、通风和按摩等功能。

动力方面，据官方透露，新车的动力系统将由 1.5T 混动专用发动机 + 前后双电机组成，号称综合续航里程超过 1000 公里。

IT之家此前报道，岚图追光纯电版本已于上海车展上正式上市，共推出 3 款车型，售价区间为 32.29 万-38.59 万元。岚图追光基于 ESSA+SOA 智能电动仿生体电气架构打造，搭载 82 千瓦时半固态电池组，还提供容量为 109 千瓦时的三元锂电池可选。

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