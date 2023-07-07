九大光伏企业联合倡议，呼吁矩形硅片组件尺寸标准化

IT之家 7 月 7 日消息，新一代矩形硅片可以提升组件功率，最大化利用集装箱，并降低系统成本，成为光伏行业发展的一个重要技术方向。

为降低因矩形硅片组件尺寸的差异导致的产业链供应困难、材料浪费及客户系统设计的应用困扰，阿特斯、东方日升、晶澳、晶科、隆基、天合、通威、一道、正泰 9 家组件企业代表宣布，对新一代矩形硅片中版型 238Xmm*1134mm 组件标准化尺寸达成了如下共识：

组件尺寸：2382mm*1134mm

组件长边纵向孔位距：400mm / 790mm / 1400mm

同时，9 家企业倡议行业现行的以及未来的 182 系列组件与 210 系列组件尺寸设计应遵循中国光伏行业协会标准《T / CPIA0003-2022 地面用晶体硅光伏组件外形尺寸及安装孔技术要求》中的规定以及行业现有的尺寸。

9 家企业共同倡导和推动上述标准化尺寸方案为行业内更多的企业所接受，并将各矩形硅片组件标准化尺寸纳入中国光伏行业协会的标准。

IT之家附联合倡议企业名单：（按拼音字母顺序排列，排名不分先后）

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

东方日升新能源股份有限公司

晶澳太阳能科技股份有限公司

晶科能源股份有限公司

隆基绿能科技股份有限公司

天合光能股份有限公司

通威股份有限公司

一道新能源科技股份有限公司

正泰新能科技有限公司

目前由于行业竞争，各家光伏组件厂商都在推广自己的硅片尺寸规格，也让不少行业人士叫苦不已。这 9 大企业的倡议能否得到响应，还得看其他光伏组件巨头的下一步动作。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。