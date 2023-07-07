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江淮汽车：2023 年上半年销量 27.88 万辆，纯电动乘用车产销同比双双下跌

2023/7/7 17:39:10 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 7 日消息，日前，江淮汽车发布 2023 年 6 月产销快报，数据显示 2023 年 6 月江淮汽车共生产各类汽车产品 43063 辆，同比增长 0.44%；2023 年上半年累计产量为 283271 辆，同比增长 21.03%。销量方面，2023 年 6 月共销售各类汽车产品 47465 辆，同比增长 10.11%；上半年累计销量 278805 辆，同比增长 18.53%。

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不过，纯电动乘用车方面，6 月产量为 15927 辆，同比下滑 10.91%；上半年累计产量 69292 辆，同比下滑 13.59%。6 月销量 15569 辆，同比下滑 14.11%；上半年累计销量 66854 辆，同比下滑 16.53%。

IT之家此前报道，江淮旗下全新品牌“钇为”旗下纯电动小车钇为 3 于 6 月 16 日正式上市，指导价 8.99-12.79 万元，号称内置“46 系”大圆柱电芯电池，通过高效的热管理系统，电池包可以做到“单个电芯热失控的情况下保证其他电芯不受影响”

另据澎湃新闻、36 氪等多家媒体此前报道，华为和江淮合作的智选车定位在超高端百万纯电豪车，价位区间约在 80 万-100 万元，预计明年交付

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关键词：江淮汽车江淮

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