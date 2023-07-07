阿里云盘上线智能搜图功能：可根据关键词查找照片，仅限超级会员使用

IT之家 7 月 7 日消息，阿里云盘官宣上线智能搜图功能，官方称“只需输入关键词场景即可找到对应云端相册照片”。

IT之家从阿里云盘 App 获悉，该功能需要详细描述照片的画面，如元素、画质、情绪、人物、颜色等细节，并将关键词组合在一起，将在用户所有的云端相册照片中进行查找。阿里云盘提醒用户：“单独的短语可能无法得到准确的搜索结果”。

阿里云盘还进行了举例说明，比如用户输入“好看的风景照”，就能找到云盘中所有风景照片，同时可以一键创建 AI 相册，后续符合关键词的照片上传至云端会自动加入 AI 相册并且发出提醒。

目前，阿里云盘已支持创建多个 AI 相册。进入 AI 相册管理，用户可对当前已有的 AI 相册进行排序、重新命名等管理。

遗憾的是，阿里云盘这项新功能目前仅对“付费超级会员”开放使用。目前，该 App 超级会员首月限时优惠价为 3 元（需连续包月，次月自动续费 18 元），首年限时特惠 148 元（需连续包年，次年 168 元自动续费）。

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