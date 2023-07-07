世嘉高管称区块链游戏“很无聊”，已搁置相关开发计划

IT之家 7 月 7 日消息，据彭博社报道，世嘉联合首席运营官内海州史表示，该公司已将从第三方区块链游戏项目中收回了较知名的 IP 特许经营权，以避免这些内容贬值。他同时指出，至少在目前，世嘉已经搁置了自行开发此类游戏的计划。

▲ 图源 Pixabay

世嘉此前和史克威尔艾尼克斯（SE）、万代南梦宫等日本游戏厂商一样鼓吹使用区块链技术开发游戏，认为这可以提高游戏的吸引力。当时 Axie Infinity 之类的区块链游戏平台正蓬勃发展，玩家只需通过玩游戏即可赚取代币，但随着数字货币市场的崩溃，玩家们的热情也正显著消退。

内海州史直言：“玩赚钱游戏的机械动作很无聊。如果游戏没有乐趣，那还有什么意义呢？”

内海州史还强调，世嘉仍将向今年晚些时候发布的几款区块链游戏提供较小的 IP 授权，并将继续投资相关项目，但每个项目的投资额大概会控制在数亿日元左右。他认为这项技术仍然有用，例如可以在不同的游戏之间转移角色和物品。长远来看，随着技术的成熟，世嘉仍然愿意更多地参与其中。

IT之家此前报道，世嘉于 2021 年首次宣布有意进入当时炙手可热的 NFT 社区，此举曾引起游戏玩家的广泛批评，他们认为这项技术对游戏生态有害。

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