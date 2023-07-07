消息称购买苹果 Vision Pro 头显需要预约，还得定制合适的配件

IT之家 7 月 7 日消息，彭博社今天发布了一份报告，其披露了苹果零售部门正在进行的一些关于苹果 Vision Pro 头显规划。

▲ 图源苹果官网

报告中声称，“至少在开售阶段”Vision Pro 将只能通过预约购买，将确保顾客买到的 Vision Pro 具有合适尺寸的头带和 Light Seal（指贴合产品本体与人眼的一圈封条）。因此，这有望成为苹果有史以来在后勤方面“最复杂”的一次推广。

此外，苹果还将在门店内划出一个专门用来演示头显功能和供用户“量体裁衣”的区域，以便于买家选择合适的头显和配件。届时，苹果将提供各种不同尺寸的头带和 Light Seal。

如果客户想购买多台 Vision Pro 头显，苹果零售商店里还需要备有大量的试戴产品库存、备件库存，乃至镜片库存。据彭博社报告粗略估计，苹果零售商店可能需要数百或数千块镜片的库存。

以上种种因素，使得在第三方零售店售卖 Vision Pro 的难度陡然增大。报告称，苹果公司预计至少在 2025 年前不会向第三方零售点开放销售 Vision Pro。

至于如何通过网购获得自己心仪而且合适的 Vision Pro，消息称苹果公司正在开发一款人脸扫描应用程序，可辅助用户选择适合自己脸部的 Light Seal 尺寸。

在结账之前，用户还需要上传自己的面部扫描结果，并提供自己的远视 / 近视处方，以便购买可以矫正视力的插入式镜片。

IT之家此前报道，Vision Pro 将率先在美国独家销售，随后在 2024 年底之前将销售版图扩展到其他国家和地区。

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