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机器人、无人机等进入校外培训目录，上海市率先实施

2023/7/7 19:04:06 来源：IT之家 作者：江程（实习） 责编：江程（实习）
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IT之家 7 月 7 日消息，上海市科学技术委员会今日发布了《上海市第一批科技类校外培训项目目录》（以下简称《目录》），涉及计算机编程、机器人、模型制作、无人机、无线电、创客、积木拼搭等七个大类。

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上海市科委介绍，该部门充分梳理国家和本市的“双减”政策文件及其他配套政策，根据《上海市中小学生校外培训服务类别鉴定指引》，实地调研社会上现存培训机构培训内容，召开培训机构和相关职能部门意见征求会，举办专题研讨，并网上向社会公众征询意见，形成《目录》。

此外，上海市科委还表示，《目录》基本涵盖目前现存合规开展的非学科类科技培训项目。同时，根据《上海市科技类校外培训机构设置标准》（沪科规〔2023〕7 号）第六条，该部门将根据培训市场发展情况，适时调整、发布新目录。

IT之家附上《目录》详细内容：

（一）计算机编程

包括 scratch、python、C / C++、wedo、JavaScript、Lingo 等课程

（二）机器人

包括 VEX 机器人、科创机器人等课程

（三）模型制作

包括航模、海模、车模等课程

（四）无人机

（五）无线电

包括无线电测向、无线电通讯等课程

（六）创客

（七）积木拼搭

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关键词：机器人无人机上海市校外培训

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