比亚迪与滴滴旗下巴西出行平台 99 达成合作，将提供 300 辆租赁电动汽车

IT之家 7 月 7 日消息，比亚迪官微今日发文表示，比亚迪巴西分公司近日与滴滴旗下的巴西出行服务平台 99 达成合作，300 辆比亚迪 D1 纯电动汽车将通过租赁方式提供给 99 平台司机，双方将共同为当地带来现代化、可持续、零污染的出行方式。

▲ 图源 比亚迪官微

比亚迪股份有限公司执行副总裁兼比亚迪美洲地区总裁李柯表示：“作为全球新能源汽车领导者，比亚迪希望把中国深圳的成功模式带到巴西。比亚迪与 99 平台的合作将有效提高电动汽车在当地的普及度，促进城市交通的可持续发展。我们相信，可持续出行联盟的实践将是比亚迪在全球出行领域的又一个成功案例。”

99 公司的创新总监兼 DriverLAB 负责人 Thiago Hipolito 表示：“比亚迪和 99 平台的合作将进一步推动城市交通朝向科技化、智能化和可持续发展。凭借比亚迪 D1 这款车型，我们努力将圣保罗打造成巴西新能源汽车的中心。此外，基于我们在中国的合作经验，我们还能在实际运作中找到更多对司机、乘客以及整个行业发展真正有效的解决方案。”

IT之家此前报道，比亚迪近期在巴西动作不断。当地时间 7 月 4 日，比亚迪与巴西巴伊亚州政府共同宣布，双方将在卡马萨里市设立由三座工厂组成的大型生产基地综合体，总投资额达 30 亿雷亚尔（当前约 45 亿元人民币），此举将进一步推动比亚迪的全球化进程。

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