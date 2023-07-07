71.23 亿元！蚂蚁集团及旗下机构被罚

IT之家 7 月 7 日报道，蚂蚁集团及旗下机构今日被金融管理部门罚款 71.23 亿元。

“证监会发布”微信公众号今日晚间发文，近期，针对蚂蚁集团及旗下机构过往年度在公司治理、金融消费者保护、参与银行保险机构业务活动、从事支付结算业务、履行反洗钱义务和开展基金销售业务等方面存在的违法违规行为，金融管理部门依据《中国人民银行法》《反洗钱法》《银行业监督管理法》《保险法》《证券投资基金法》《消费者权益保护法》等，对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23 亿元。要求蚂蚁集团关停违规开展的“相互宝”业务，并依法补偿消费者利益。此外，针对以往执法检查中发现的问题，金融管理部门近期也对邮储银行、平安银行、人保财险和财付通公司等实施了行政处罚。

IT之家注：相互宝是 2018 年 10 月 16 日在支付宝 App 上线的一项大病互助计划。根据“一人生病，众人分摊”的理念，符合条件的成员加入后，如遭遇重大疾病（99 种大病 + 恶性肿瘤 + 特定罕见病），可申请获得 30 万元或者 10 万元的互助金，费用由所有成员分摊，共担大病风险。该计划于 2022 年 1 月 28 日 24 时停止运行。

银保监会打击非法金融活动局于 2020 年 9 月 3 日在官网发布的《非法商业保险活动分析及对策建议研究》，点名相互宝、水滴互助等网络互助平台会员数量庞大，属于非持牌经营，涉众风险不容忽视，部分前置收费模式平台形成沉淀资金，存在跑路风险，如果处理不当、管理不到位还可能引发社会风险。

官方公告称，近年来，金融管理部门坚持发展和规范并重，建立健全平台经济治理体系，出台一系列制度办法，初步形成平台企业金融业务发展与监管制度框架，促进平台经济规范健康发展。2020 年 11 月以来，从依法加强监管和有效防范风险的角度出发，金融管理部门督促指导蚂蚁集团、腾讯集团等大型平台企业全面整改金融活动中存在的违法违规问题。目前，平台企业金融业务存在的大部分突出问题已完成整改。金融管理部门工作重点从推动平台企业金融业务的集中整改转入常态化监管。

下一步，金融管理部门将完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力提升平台企业金融业务常态化监管水平，依法将各类金融活动全部纳入监管，确保同类业务适用同等监管规则，实现公平监管。坚持“两个毫不动摇”，落实促进平台经济健康发展的金融政策措施，支持、鼓励平台企业持续提升金融普惠性，推动科技金融创新，增强国际金融竞争力，更好地服务实体经济和民生需求。

从具体“罚单”来看，浙江证监局今日晚间同时发布公告，对蚂蚁（杭州）基金销售有限公司给予警告，并处以 7368 万元罚款。

经查明，蚂蚁基金销售存在以下违法事实：

一、违反代销基金产品准入、宣传、档案管理有关规定。

二、违反基金销售机构人员管理、内部控制有关规定。

此外，中国人民银行发布行政处罚信息显示，支付宝（中国）网络技术有限公司因违反支付账户管理规定等被警告，没收违法所得 83091.414113 万元，罚款 223115.389033 万元。

银罚决字【2023】26-33 号显示，该机构的主要违法行为类型如下：

1．违反支付账户管理规定；

2．违反清算管理规定；

3．违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定；

4．未按规定履行客户身份识别义务；

5．与身份不明的客户进行交易；

6．违反消费者金融信息保护管理规定；

7．违反金融消费者权益保护管理规定。

中国人民银行发布的另一则行政处罚信息显示，蚂蚁科技集团股份有限公司因违反对公司治理的相关规定、违反关联交易管理规定，被中国人民银行罚款 1.75 亿元。

国家金融监督管理总局官网显示，蚂蚁科技集团股份有限公司被没收违法所得 112977.62 万元，罚款 263270.44 万元，罚没合计 376248.06 万元。

主要违法违规事实（案由）：

一是侵害消费者合法权益。包括：存在引人误解的金融营销宣传行为，侵害消费者知情权；未向部分客户群体明示还款要求；未按规定处理部分消费者个人信息。

二是违规参与银行保险机构业务活动。包括：违规参与保险代理、保险经纪业务；违规参与销售个人养老保障管理产品、银行理财产品、互联网存款产品。

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