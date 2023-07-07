传音推出 Infinix ZEROBOOK 13 旗舰笔记本：最高搭载 13 代酷睿 i9，支持 100W 快充

IT之家 7 月 7 日消息，传音今日在印度发布了迄今为止该品牌最为强大的旗舰笔记本电脑 Infinix ZEROBOOK 13，最高搭载 13代酷睿 i9 处理器，支持 100W 超级快充。

外观上，ZEROBOOK 13 采用金属机身和红色铰链灯设计，拥有背光键盘和嵌入电源按钮的指纹扫描仪。这款笔记本配备了两个 2W 高频扬声器和两个 1W 低频扬声器。

显示屏方面，ZEROBOOK 13 采用 15.6 英寸 LED 显示屏，分辨率 FHD+，100% sRGB 色域，峰值亮度 400 尼特。该机还配有一个全高清网络摄像头和两个数字麦克风，支持 AI 通话降噪。

硬件配置方面，ZEROBOOK 13 最高配备 13代英特尔酷睿 i9 处理器和 96EU Iris Xe 显卡，支持最高 32GB+1TB 的存储组合，并配备 ICE STORM 2.0 先进冷却系统。

ZEROBOOK 13 采用 Windows 11 操作系统，配备 70Wh 电池，可提供最长 10 小时的使用时间。该机支持 100W 超级快充，连接性方面支持 WiFi-6E、蓝牙 5.3、USB 3.0、SD 卡插槽和 3.5mm 插孔。该机将于 7 月 11 日发售。

ZEROBOOK 13 各版本售价如下：

酷睿 i5+16GB+512GB 51990 卢比（IT之家备注：当前约 4560 元人民币）

酷睿 i7+16GB+512GB 64990 卢比（当前约 5700 元人民币）

酷睿 i7+32GB+1TB 69990 卢比（当前约 6138 元人民币）

酷睿 i9+32GB+1TB 81990 卢比（当前约 7191 元人民币）

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