消息称 AMD 新 BIOS 八月底发布，支持锐龙 7000G 桌面 APU

IT之家 7 月 7 日消息，据最新的爆料消息，AMD 将在今年 8 月底为 AM5 平台发布 AGESA 1.0.9.0 BIOS，支持 Phoenix 处理器，即桌面端的锐龙 7000G 系列处理器。

目前，AMD Phoenix 系列处理器即用在移动平台的 R7 7840HS、7840U 系列处理器。桌面平台版本将保持相同的规格，功耗解锁至 65W TDP，核显性能将会更高。

据IT之家此前报道，AMD 没有推出 R7 6800H 的桌面端，目前 AMD 最强的桌面 APU 为 R7 5700G，其核显为 Vega8，远远落后最新的 Radeon 780M。

搭载 R7 7840HS 的迷你主机和游戏本已经上市，其核显的 3DMark TimeSpy 跑分在 2800-2900 左右。桌面端 R7 7700G 将更容易拉高核显频率，跑分超过 3000 应该没有问题。

据最新爆料，锐龙 7000G 桌面 APU 可能会在明年初的 CES 上发布。

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