腾讯旗下财付通支付科技有限公司被罚没近 30 亿元

IT之家 7 月 7 日消息，今日晚间，蚂蚁集团及旗下机构被金融管理部门罚款 71.23 亿元，引发网络热议。
IT之家查询中国人民银行官网发现，银罚决字【2023】34-38 号信息显示，财付通支付科技有限公司今日被没收违法所得 56612.388789 万元，罚款 242677.827882 万元。
违法行为类型包括：
1.违反机构管理规定；
2.违反商户管理规定；
3.违反清算管理规定；
4.违反支付账户管理规定；
5.其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为；
6.未按规定履行客户身份识别义务；
7.未按规定保存客户身份资料和交易记录；
8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
9.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；
10.违反消费者金融信息保护管理规定；
11.违反金融消费者权益保护管理规定。
此外，财付通支付科技有限公司负责人一并被罚：
时任财付通支付科技有限公司反洗钱与风险控制部负责人吴某被罚款 120 万元；
时任财付通支付科技有限公司支付平台产品部（微信支付）产品运营负责人吴某被罚款 99.6 万元；
时任财付通支付科技有限公司支付平台产品部（基础支付）负责人陈某博被罚款 6.5 万元；
时任财付通支付科技有限公司总经理许某爱被罚款 16 万元。
企业公开信息显示，财付通支付科技有限公司成立于 2006 年，是腾讯旗下公司。
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