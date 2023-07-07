富士计划从 30 家供应商采购总计 3 万个零部件，相机缺货有望改善

IT之家 7 月 7 日消息，富士旗下 X 系列 APS-C 相机在国内缺货问题由来已久，全新一代的 X-H2S、X-H2 和 X-T5 原价机一机难求。这种情况可能要有所改善了，日媒报道称富士将优化相机供应。

日本摄影师 Kimio Tanaka 推特上晒出了一则报道，报道指出富士将优化库存，扩大生产，目标是本财年末从 30 家供应商采购总计 3 万个零部件。自去年 10 月以来，该公司已对 8 家公司的 4,300 个项目进行了验证，在确认库存控制等成本降低的效果后，将开始全面运营。

据IT之家此前报道，虽然富士相机一直缺货，但这并没有影响富士的营收业绩。富士 2022 财年财务报告显示，富士一次成像系统和数码相机的强劲销售使得影像领域总体销售收入同比增长 23.1%，达 4103 亿日元，营业利润同比增长 97.1%，达 729 亿日元。旗下专业级影像业务，X 系列数码相机新产品 X-H2S、X-H2 和 X-T5（X-T 系列第五代最新产品）的销售表现良好，收入大幅提升。

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