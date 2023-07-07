Sabrent Rocket X5 PCIe 5.0 SSD 实测可达 14GB/s，领先当前市面型号

IT之家 7 月 7 日消息，市面上早期发售的 PCIe 5.0 SSD 读取速度基本在 10000MB/s，近期 12000MB/s 的型号也开始上市。不久后，14GB/s 的成熟型号也将到来。

据外媒 TechPowerUp 报道，Sabrent Rocket X5 PCIe 5.0 SSD 当前实测已经可达 14GB/s。

图源 Serve the Home

如上图所示，Sabrent Rocket X5 是一款典型的热管 + 风扇散热的 PCIe 5.0 SSD，读取速度达到了 14179 MB/s，写入速度 12280 MB/s，4K 单线程读取速度为 106 MB/s，写入速度为 448 MB/s。

据报道，这款 SSD 使用的依旧是群联 E26 控制器，闪存是美光的 232 层 B58R NAND，能达到 14GB/s 的速度可能是使用了最新的固件。

据IT之家此前报道，影驰和英睿达的最新 12400 MB/s PCIe 5.0 SSD 已经上市，影驰 2TB 2599，英睿达 2TB 2699 元。

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