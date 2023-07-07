Scythe 大镰刀推出旗舰散热器 Fuma 3，号称双塔之王

IT之家 7 月 7 日消息，据 TechPowerUp 消息，日本 CPU 散热品牌 Scythe 今天发布了其高性能旗舰双塔式 CPU 散热器 Fuma 3。

官方表示，凭借 20 多年的专业经验积累，Scythe 终于推出了全新旗舰型号“双塔之王” Fuma 3 双塔 CPU 散热器，采用了优化的空气动力学工程，适合最苛刻的超频 CPU。

IT之家整理 Fuma 3 参数如下：

Fuma 3 是一款 154 毫米高的高性能 CPU 散热，配有 6x6 毫米高品质镀镍热管与优质铝制散热器。官方称，得益于更高的鳍片密度阵列和新的不对称设计，Fuma 3 获得了更高的导热性能。此外，这款散热器在 Mini-ITX 主板上也具有更好的兼容性。

这款散热器使用的风扇是 Scythe 的 Kaze Flex II 120 mm PWM，300-1500 转 / 分钟，专门为那些寻求高效散热性能和低噪音体验的用户打造。

这款散热器支持 AM5 和 LGA 1700 主板，现已开始上市，国内电商平台暂未发现上架。

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