哪吒汽车公布哪铁宝箱计划，好友试驾并提车最高可获 5000 积分 / 台

IT之家 7 月 8 日消息，哪吒汽车公布哪铁宝箱计划，邀请好友试驾可获得 200 积分，好友试驾下订并提车后最高可获得 5000 积分 / 台奖励，活动生效于 7 月 7 日，每期活动以一个季度为周期。

邀请流程：

进入哪吒汽车 App，进入“我的”页面，点击“邀请试驾”后进入邀请页面

选择“二维码邀请”、“链接邀请”或“代友邀请”

点击“链接邀请”可以直接分享给微信好友，好友可以在微信内完成信息的填写

IT之家从官方商城获取到，哪吒汽车积分可以兑换车载好物、露营用品、服装帽子、延保服务等，哪吒 GT 智能电动尾门、哪吒 S / GT 锻造轮、加电券、保养券、炫彩车衣等将陆续上线。

据了解，每个邀请人每季度最多获得 20 次邀请奖励积分，超过 20 次将不再发放奖励；被邀请人需要在当期活动期间（一个季度内）首次试驾且历史上没有试驾过当期试驾的车型方可获得奖励。

购车奖励：提车哪吒 S / GT 车型，可以获得 5000 积分 / 台，提车哪吒 U / V 车型可以获得 3000 积分 / 台。每个邀请人每个月最多获得 3 次购车奖励积分，超过 3 次将不再发放奖励。

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