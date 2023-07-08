中核五公司将承建全球首个全高温超导核聚变实验装置

IT之家 7 月 8 日消息，中核五公司与中国第一家聚焦聚变能开发的商业公司正式签订了全高温超导核聚变装置总装合同，承建全球首个全高温超导核聚变实验装置。

IT之家查询得知，中国第一家聚焦聚变能开发的商业公司或许为“能量奇点”，该公司此前完成近 4 亿元 Pre-A 轮融资，投资方包括 ENLIGHTENMENT、米哈游、云和方圆、黑门股权基金等。

磁约束聚变装置结构

中核五公司公众号显示，可控核聚变的技术路线大体有三种，分别是重力场约束核聚变，激光惯性约束核聚变和磁约束核聚变。其中全高温超导核聚变装置属于托卡马克技术路线，它的全部磁体系统，均采用高温超导材料建造，探索紧凑型高约束先进托卡马克运行模式。

公众号显示，能量奇点聚焦高温超导托卡马克技术路线，洪荒 70 高温超导托卡马克装置首个环向场线圈（TF）磁体近日制作完成，这也进一步印证了其与中核五公司合作的可能性。

据了解，单个 TF 磁体外形类似大写字母 D，由高温超导带材经过绕制、绝缘、浸渍等多道工序加工而成。12 个尺寸、参数相同的 TF 磁体将共同形成洪荒 70 托卡马克的环向磁场。

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