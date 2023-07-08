小鹏汽车 2023 年首轮家充免费巡检活动开启，覆盖北上广深 4 城

IT之家 7 月 8 日消息，小鹏汽车 2023 年首轮家充免费巡检活动开启，报名时间 7 月 7 日-14 日，点此报名。巡检活动城市：家充安装地点为北京、上海、广州、深圳 4 个城市。线下巡检对象：2023 年 7 月 7 日前完成家充安装且前 500 位报名的用户（以小鹏家充桩绑定 / 下单的手机号码为准）。

IT之家附线下巡检项目：

线缆敷设检查

查验电路线缆环境以及走线路径

对进出接线、螺丝进行加固

漏保灵敏度检测

复查漏电保护开关等关键部件

对电网电压质量检测，避免电压异常状况出现

家充桩清洁服务

桩体外观灰尘清除，让家充焕然一新

完成巡检后，车主将获得一份专属家充巡检报告，巡检报告内将包含 14 项检查内容情况。正式巡检预计在 7 月 28 日左右开始。在正式巡检互动开展前夕，家充服务人员将通过企业微信的方式添加车主的个人微信。

报名成功后，将会在 3 个工作日通过小鹏汽车 App 消息告知，如若报名后没有收到消息通知，则表明并非前 500 名用户。

截止到 6 月 30 日，全国已落成超 1000 座小鹏自营站、超 200 座 S4 超快充站点、超 5000 根自营充电桩，适用车主免费充电权益 2200 + 站，充电桩超 2.4 万根；互联互通已接入超 4.1 万个第三方充电站，共计 48 万根充电桩。

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