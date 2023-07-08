全球工业数字化加速，联合国工业发展组织与华为等企业联合成立全球工业和制造业人工智能联盟

IT之家 7 月 8 日消息，在中国上海举行的 2023 第六届世界人工智能大会 WAIC 2023 开幕式环节中，联合国工业发展组织 (UNIDO) 与华为等合作伙伴宣布成立全球工业和制造业人工智能联盟（AIM Global）。

官方表示，AIM-Global 联盟是旨在将政府、国际组织、私营部门和专注人工智能在推动包容性和可持续工业发展方面的变革潜力的行业领导者聚集在一起的开创性合作平台。

AIM-Global 联盟通过将全球利益相关者团结在将技术道德、以人为本和可持续的理念始终置于技术进步的最前沿的共同愿景之下，共同塑造人工智能的未来。

▲ 包含上海市副市长刘多、联合国工业发展组织副总干事兼执行干事邹刺勇、上海交通大学党委书记杨振斌、委内瑞拉人民政权科学技术部信息与通信技术发展部副部长格洛丽亚・卡瓦略（Gloria Carvalho）、中国电信集团总经理邵广禄，以及华为、腾讯云、阿里云等产业界代表。图源：华为

据介绍，华为将提供工业人工智能实施案例、研发洞察以及全球专家网络，支持 AIM Global 联盟的工作。IT之家从官方获悉，全球工业和制造业人工智能联盟将聚焦四大关键领域：

首先，推动工业和制造业的人工智能技术的研究和开发。

其次，该联盟及其合作伙伴将参与制定并推广工业和制造业的人工智能伦理准则，包括环境和社会标准。

再次，在 AIM Global 联盟的支持下，联合国工业发展组织将向各国政府和国际组织提供工业和制造业人工智能应用的政策建议，以推动各国制定人工智能战略。

最后，AIM Global 将推广工业和制造业中人工智能应用的最佳实践。

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