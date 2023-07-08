深度操作系统 deepin v23 Beta 阶段性内测更新，修复大量 Bug

IT之家 7 月 8 日消息，深度操作系统 deepin v23 Beta 推送阶段性内测更新，内部测试通道： 【控制中心】-【更新】-【更新设置】-【内测通道】。

图源 deepin 官方

IT之家附更新说明：

修复系统在进行重启后，在任务栏对“设置”图标右键打开操作后应用打开慢问题

修复在控制中心中，关闭退出内测后检测弹框，点击关闭按钮无效问题

修复深度之家未登录账号的情况下没办法查看反馈广场列表中的缩略图问题

修复深度之家查看反馈问题时添加的附件图片无法关闭问题

修复通知中心的部分字体大小没有跟随控制中心字体设置变化问题

修复屏幕 1.25 缩放下，小组件内容未居中显示问题

修复三方应用下载完成后驻留任务栏，在启动器中卸载后任务栏中图标仍显示问题

修复系统存在多个磁盘分区场景，删除文件至回收站后任务栏回收站 tips，显示文件数量与实际数量不符问题

据了解，deepin v23 Beta 于 5 月 16 日发布，专注于提升用户体验，带来了许多新特性，如 DDE 的新变化、终端、跨版本升级和应用兼容等。官方称该版本在 V23 Alpha 的基础上进行了升级，但不建议用于生产环境。

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