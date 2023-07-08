云南发放第一批“彩云家电消费券”：京东共 3 个面额，最高满 4000-500 元

IT之家 7 月 8 日消息，云南省商务厅于 7 月 8 日 10:00 至 7 月 17 日 23:59（每日 10 点）发放 2023 年第一期“彩云家电消费券”，消费者可通过银联云闪付平台、京东平台领取，并可在参加活动的家电经销商（门店）核销使用。

IT之家从商务厅获取到，本次活动参与条件是当前地理位置定位在云南的用户，可打开京东 App，点击首页顶部右上角图标或首页搜索“彩云消费券”，进入专区即可领券（电脑端登录不可领券）。

本次消费券共 3 个面额：满 4000 元减 500 元、满 2500 元减 300 元、满 1000 元减 100 元。

使用限制：

可在京东平台购买指定实物商品时使用（具体可见适用商品类别），以旧换新不支持使用 ，叠加百亿补贴需满足百亿补贴规则 ；

限实时定位云南的用户可领取且限云南收货地址可使用 ；

三档消费券限单笔订单中产品金额需分别满 4000 元、满 2500 元、满 1000 元及以上可用；

消费券单笔订单只能使用一张 ，三档消费券不可叠加使用；

消费券可叠加部分店铺东券和限品类东券， 不能和其它优惠券（如京券、京贴、消费券等）叠加使用 ；

价保规则：申请价格保护时，商品因消费券产生的降价，不支持价格保护。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。