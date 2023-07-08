用纯手动模式才算是真正的摄影吗

很长一段时间以来，摄影圈子内都有一个鄙视链，那就是有些人认为纯手动模式才是真正的摄影，用 M 档拍摄更厉害，手动对焦比自动对焦高级。

这个说法其实站不住脚。

从相机的角度来说，各个档位的存在都有其合理性，如光圈优先、快门优先这些“半自动”档位，它们为我们的拍摄提供了很大的便利，能够帮助我们在更短的时间内进行设置，并拍到准确的照片；

而 AUTO 模式虽然被称为“傻瓜模式”，但是在多数场景中也能拍出不错的照片，在紧急情况下，为了节约时间甚至可以作为首要选择。

另外，当前相机的智能技术已经比较完善了，相机自身的各个系统能够在大多数场景下自动给出准确的曝光参数，很多情况下拍出的照片不亚于纯手动拍摄的效果，并且相机本身就是为我们服务的机器，能够带来便利性为什么不去使用呢？

从拍摄者的角度来说，纯手动模式当然也有其优点，首先在一些极端的场合，如弱光、明暗对比强烈的场景中，相机可能会判断迟缓、失误，这时候就需要我们进行人工设置以保证正常曝光、对焦；

如果喜欢照片直出，不进行后期的话，我们通常也需要在拍摄时通过手动设置的方式来达到某些效果；

最后，手动操作可能会更有仪式感一些，更能体会到拍摄的乐趣。

综上来看，经常使用纯手动模式可以在一定程度上反映出基础扎实、拍摄环境复杂、有一定的个人需求，不过以上均不能说明纯手动模式就一定能碾压自动或半自动模式。

很多优秀的摄影师也都会使用半自动甚至是全自动模式，所以，不必迷信纯手动模式、M 档等，用不好可能还会弄巧成拙。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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