《哆啦 A 梦：大雄的地球交响乐》明年 3 月日本上映，以音乐为主题

IT之家 7 月 8 日消息，《哆啦 A 梦：大雄的地球交响乐》是《哆啦 A 梦》第 43 部剧场版，将于 2024 年 3 月在日本上映。

该影片以音乐为主题，由今井一晓担任导演（执导《哆啦 A 梦：大雄的金银岛》、《哆啦 A 梦：大雄的新恐龙》）、内海照子撰写剧本，讲述音乐从地球上都消失了，为了拯救地球的危机，哆啦 A 梦他们展开一场规模壮大的故事。

据了解，《哆啦 A 梦》剧场版由东宝株式会社制作，2D 剧场版自 1980 年开始（除 2005 年、2021 年），固定每年 3 月在日本上映。

IT之家附 42 部剧场版，小伙伴们看过几部？

哆啦 A 梦：大雄的恐龙

哆啦 A 梦：大雄的宇宙开拓史

哆啦 A 梦：大雄的大魔境

哆啦 A 梦：大雄的海底鬼岩城

哆啦 A 梦：大雄的魔界大冒险

哆啦 A 梦：大雄的宇宙小战争

哆啦 A 梦：大雄与铁人兵团

哆啦 A 梦：大雄与龙骑士

哆啦 A 梦：大雄的平行西游记

哆啦 A 梦：大雄的日本诞生

哆啦 A 梦：大雄与动物行星

哆啦 A 梦：大雄的天方夜谭

哆啦 A 梦：大雄与云之王国

哆啦 A 梦：大雄与白金迷宫

哆啦 A 梦：大雄与梦幻三剑士

哆啦 A 梦：大雄的创世日记

哆啦 A 梦：大雄与银河超特急

哆啦 A 梦：大雄的发条都市冒险记

哆啦 A 梦：大雄的南海大冒险

哆啦 A 梦：大雄的宇宙漂流记

哆啦 A 梦：大雄的太阳王传说

哆啦 A 梦：大雄与翼之勇者

哆啦 A 梦：大雄与机器人王国

哆啦 A 梦：大雄与风之使者

哆啦 A 梦：大雄的猫狗时空传

哆啦 A 梦：大雄的恐龙 2006

哆啦 A 梦：大雄的新魔界大冒险

哆啦 A 梦：大雄与绿巨人传

哆啦 A 梦：新・大雄的宇宙开拓史

哆啦 A 梦：大雄的人鱼大海战

哆啦 A 梦：新・大雄与铁人兵团

哆啦 A 梦：大雄与奇迹之岛

哆啦 A 梦：大雄的秘密道具博物馆

哆啦 A 梦：新・大雄的大魔境

哆啦 A 梦：伴我同行

哆啦 A 梦：大雄的宇宙英雄记

哆啦 A 梦：新・大雄的日本诞生

哆啦 A 梦：大雄的南极冰冰凉大冒险

哆啦 A 梦：大雄的金银岛

哆啦 A 梦：大雄的月球探险记

哆啦 A 梦：大雄的新恐龙

哆啦 A 梦：伴我同行 2

哆啦 A 梦：大雄的宇宙小战争 2021

哆啦 A 梦：大雄与天空的理想乡

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