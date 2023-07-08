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《哆啦 A 梦：大雄的地球交响乐》明年 3 月日本上映，以音乐为主题

2023/7/8 13:07:30 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 7 月 8 日消息，《哆啦 A 梦：大雄的地球交响乐》是《哆啦 A 梦》第 43 部剧场版，将于 2024 年 3 月在日本上映。

该影片以音乐为主题，由今井一晓担任导演（执导《哆啦 A 梦：大雄的金银岛》、《哆啦 A 梦：大雄的新恐龙》）、内海照子撰写剧本，讲述音乐从地球上都消失了，为了拯救地球的危机，哆啦 A 梦他们展开一场规模壮大的故事

据了解，《哆啦 A 梦》剧场版由东宝株式会社制作，2D 剧场版自 1980 年开始（除 2005 年、2021 年），固定每年 3 月在日本上映。

IT之家附 42 部剧场版，小伙伴们看过几部？

  • 哆啦 A 梦：大雄的恐龙

  • 哆啦 A 梦：大雄的宇宙开拓史

  • 哆啦 A 梦：大雄的大魔境

  • 哆啦 A 梦：大雄的海底鬼岩城

  • 哆啦 A 梦：大雄的魔界大冒险

  • 哆啦 A 梦：大雄的宇宙小战争

  • 哆啦 A 梦：大雄与铁人兵团

  • 哆啦 A 梦：大雄与龙骑士

  • 哆啦 A 梦：大雄的平行西游记

  • 哆啦 A 梦：大雄的日本诞生

  • 哆啦 A 梦：大雄与动物行星

  • 哆啦 A 梦：大雄的天方夜谭

  • 哆啦 A 梦：大雄与云之王国

  • 哆啦 A 梦：大雄与白金迷宫

  • 哆啦 A 梦：大雄与梦幻三剑士

  • 哆啦 A 梦：大雄的创世日记

  • 哆啦 A 梦：大雄与银河超特急

  • 哆啦 A 梦：大雄的发条都市冒险记

  • 哆啦 A 梦：大雄的南海大冒险

  • 哆啦 A 梦：大雄的宇宙漂流记

  • 哆啦 A 梦：大雄的太阳王传说

  • 哆啦 A 梦：大雄与翼之勇者

  • 哆啦 A 梦：大雄与机器人王国

  • 哆啦 A 梦：大雄与风之使者

  • 哆啦 A 梦：大雄的猫狗时空传

  • 哆啦 A 梦：大雄的恐龙 2006

  • 哆啦 A 梦：大雄的新魔界大冒险

  • 哆啦 A 梦：大雄与绿巨人传

  • 哆啦 A 梦：新・大雄的宇宙开拓史

  • 哆啦 A 梦：大雄的人鱼大海战

  • 哆啦 A 梦：新・大雄与铁人兵团

  • 哆啦 A 梦：大雄与奇迹之岛

  • 哆啦 A 梦：大雄的秘密道具博物馆

  • 哆啦 A 梦：新・大雄的大魔境

  • 哆啦 A 梦：伴我同行

  • 哆啦 A 梦：大雄的宇宙英雄记

  • 哆啦 A 梦：新・大雄的日本诞生

  • 哆啦 A 梦：大雄的南极冰冰凉大冒险

  • 哆啦 A 梦：大雄的金银岛

  • 哆啦 A 梦：大雄的月球探险记

  • 哆啦 A 梦：大雄的新恐龙

  • 哆啦 A 梦：伴我同行 2

  • 哆啦 A 梦：大雄的宇宙小战争 2021

  • 哆啦 A 梦：大雄与天空的理想乡

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关键词：电影哆啦A梦

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