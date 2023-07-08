《哆啦 A 梦：大雄的地球交响乐》明年 3 月日本上映，以音乐为主题

IT之家 7 月 8 日消息，《哆啦 A 梦：大雄的地球交响乐》是《哆啦 A 梦》第 43 部剧场版，将于 2024 年 3 月在日本上映。
该影片以音乐为主题，由今井一晓担任导演（执导《哆啦 A 梦：大雄的金银岛》、《哆啦 A 梦：大雄的新恐龙》）、内海照子撰写剧本，讲述音乐从地球上都消失了，为了拯救地球的危机，哆啦 A 梦他们展开一场规模壮大的故事。
据了解，《哆啦 A 梦》剧场版由东宝株式会社制作，2D 剧场版自 1980 年开始（除 2005 年、2021 年），固定每年 3 月在日本上映。
IT之家附 42 部剧场版，小伙伴们看过几部？
哆啦 A 梦：大雄的恐龙
哆啦 A 梦：大雄的宇宙开拓史
哆啦 A 梦：大雄的大魔境
哆啦 A 梦：大雄的海底鬼岩城
哆啦 A 梦：大雄的魔界大冒险
哆啦 A 梦：大雄的宇宙小战争
哆啦 A 梦：大雄与铁人兵团
哆啦 A 梦：大雄与龙骑士
哆啦 A 梦：大雄的平行西游记
哆啦 A 梦：大雄的日本诞生
哆啦 A 梦：大雄与动物行星
哆啦 A 梦：大雄的天方夜谭
哆啦 A 梦：大雄与云之王国
哆啦 A 梦：大雄与白金迷宫
哆啦 A 梦：大雄与梦幻三剑士
哆啦 A 梦：大雄的创世日记
哆啦 A 梦：大雄与银河超特急
哆啦 A 梦：大雄的发条都市冒险记
哆啦 A 梦：大雄的南海大冒险
哆啦 A 梦：大雄的宇宙漂流记
哆啦 A 梦：大雄的太阳王传说
哆啦 A 梦：大雄与翼之勇者
哆啦 A 梦：大雄与机器人王国
哆啦 A 梦：大雄与风之使者
哆啦 A 梦：大雄的猫狗时空传
哆啦 A 梦：大雄的恐龙 2006
哆啦 A 梦：大雄的新魔界大冒险
哆啦 A 梦：大雄与绿巨人传
哆啦 A 梦：新・大雄的宇宙开拓史
哆啦 A 梦：大雄的人鱼大海战
哆啦 A 梦：新・大雄与铁人兵团
哆啦 A 梦：大雄与奇迹之岛
哆啦 A 梦：大雄的秘密道具博物馆
哆啦 A 梦：新・大雄的大魔境
哆啦 A 梦：伴我同行
哆啦 A 梦：大雄的宇宙英雄记
哆啦 A 梦：新・大雄的日本诞生
哆啦 A 梦：大雄的南极冰冰凉大冒险
哆啦 A 梦：大雄的金银岛
哆啦 A 梦：大雄的月球探险记
哆啦 A 梦：大雄的新恐龙
哆啦 A 梦：伴我同行 2
哆啦 A 梦：大雄的宇宙小战争 2021
哆啦 A 梦：大雄与天空的理想乡
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。