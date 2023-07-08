宫崎骏新作《你想活出怎样的人生》将推出 IMAX 版本，为吉卜力工作室历史首次

IT之家 7 月 8 日消息，日本著名动画导演宫崎骏的新作《你想活出怎样的人生》将于 7 月 14 日在日本正式上映。IMAX 日本官方 Twitter 昨日宣布，这部电影将同步推出 IMAX 版本，这也将是吉卜力工作室首次推出 IMAX 版本电影。

IT之家此前报道，《你想活出怎样的人生》是宫崎骏继 2013 年的《起风了》之后，时隔十年推出的首部长篇动画电影。该片采用手绘方式，60 位画师同时工作，一个月只能制作出一分钟的电影内容，于 2017 年官宣至今已有 6 年。

《你想活出怎样的人生》改编自吉野源三郎 1937 年出版的同名小说，讲述 15 岁的少年“小哥白尼”，在大学毕业生舅舅的启发与引导下，探索友情、贫富、歧视、霸凌、人与社会、勇气等课题，并借此厘清“人之所以为人的价值”。

吉卜力工作室制作人铃木敏夫在 6 月宣布，《你想活出怎样的人生》将不会发布任何新海报、剧照、预告等宣传内容，并定于 7 月 14 日空降日本院线。

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