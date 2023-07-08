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三星骁龙 888 版 Galaxy S21 FE 手机印度线下开售，存储加量不加价

2023/7/8 16:58:09 来源：IT之家 作者：江程（实习） 责编：江程（实习）
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IT之家 7 月 8 日消息，三星此前已确认将在印度重新推出 Galaxy S21 FE 手机，并将其芯片由 Exynos 2100 替换为骁龙 888，预计将于 7 月 10 日正式发布。不过，据 GSMARENA 报道，虽然三星官网仍显示这款手机“即将推出”，但实际上在印度的线下渠道已经可以购买到该机。

三星 Galaxy S21 FE 2023 零售盒

▲ 图源 GSMARENA

配置方面，根据此前爆料，骁龙 888 版 Galaxy S21 FE 仅有 8GB + 256GB 这一种存储组合，售价为 49999 卢比（IT之家备注：当前约 4375 元人民币），与此前 Exynos 2100 版 Galaxy S21 FE 的 128GB 版本价格相同，因此相较于前代，仍算是有所优惠。

图片包含 文本

其它方面，骁龙 888 版 Galaxy S21 FE 延续了前代的基本配置，包含 6.4 英寸 Dynamic AMOLED 2X 屏幕，支持 FHD + 分辨率和 120Hz 刷新率，后置 1200 万像素主摄、1200 万超广角摄像头和 800 万长焦摄像头，前置 3200 万像素摄像头。此外，该机配备 4500mAh 容量电池，支持 25W 有线充电、15W 无线充电以及反向充电。

白色的游戏机

值得一提的是，骁龙 888 版 Galaxy S21 FE 在配色上除延续前代的橄榄色、石墨色和薰衣草色外，还推出了新的海军蓝配色

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关键词：三星印度Galaxy S21 FE骁龙888

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