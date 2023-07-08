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酷比魔方预告新款 8.4 英寸掌玩 mini 平板，搭载联发科 G99 处理器

2023/7/8 17:52:43 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 7 月 8 日消息，酷比魔方今日宣布将在下周二（7 月 11 日）发布新款 8 英寸掌玩 mini 平板。

据介绍，酷比魔方这款 8.4 英寸安卓平板将搭载联发科 G99 处理器，配备 8GB 内存和 256GB 闪存。电池容量为 5000 mAh，支持 18W 快充。

屏幕为 8.4 英寸 1920*1200 分辨率，全贴合设计。机身采用金属后盖设计，有 USB-C、3.5mm 接口以及 SIM 卡 / TF 卡槽。网络方面，这款平板支持 4G 全网通以及双频 Wi-Fi。

此外，这款平板支持自行解锁 bl，可刷入第三方系统。

目前，酷比魔方暂未公布掌玩 mini 的外观，上图为 8.4 英寸的酷比魔方 iPlay50 mini。

据IT之家此前报道，联发科 Helio G99 处理器于 2022 年发布，基于台积电的 6nm 工艺打造，配备 2 个主频最高 2.2GHz 的 Cortex-A76 内核和 6 个主频最高 2GHz 的 Cortex A-55 内核，GPU 为 Mali-G57 MC2

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关键词：安卓平板酷比魔方

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