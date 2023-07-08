《英雄联盟》介绍全新 2v2v2v2 斗魂竞技场模式，下个版本上线

IT之家 7 月 8 日消息，《英雄联盟》即将在下个版本推出全新的模式 —— 斗魂竞技场。官方表示，这是一个全新的 2v2v2v2 的游戏模式，四支两人小队将通过多轮对战不断进行战斗，直至剩一支队伍存活。

官方表示，为了呈现史诗级的战斗，他们做了四块非常独特的战斗空间，并加入了一些新机制，推动玩法走向正确的方向。战斗阶段将在四个不同的竞技场中进行，竞技场的大小和形状各不相同，且有“深水区”，以及新的植物 —— 能量花卉。

在游戏中，每一轮战斗结束后，败者小队受到伤害。接着会返回商店界面，他们会发现比装备更疯狂的东西 —— 强化符文。

强化符文是永久性的强化效果，能够给英雄提供各种不同的能力，最多有四个强化符文可获得。这些强化符文分为三个等级：白银、黄金和棱彩。

此外，该模式的冷却时间会变得非常低，英雄会变得非常快，技能可以暴击。这些强化旨在与英雄的技能达成有趣的组合，强化他们的形象设定，迫使玩家应对一些非常疯狂的局面，甚至还有新的召唤师技能，如【利刃华尔兹】，它能让你进入不可被选取状态，在此期间对敌人进行反复突进并造成多次伤害。

斗魂竞技场中的装备机制有点不太一样。在前两个采购阶段，每位玩家将获得 1000 金币，购买一件出门装，然后是买鞋子。买完鞋子和出门装后，在每个非强化阶段都会获得金币，在战斗中也会额外获得的一些金币。如果你成功击杀至少一个敌方英雄，就会得到 350 金币作为回报。你可以花费 700 金币，使用一种新型药水来获得单回合的强化。

在斗魂竞技场中，偶尔还会看到“斗魂觉醒”的主题英雄出现，让战斗更丰富。你将看到 10 位拥有斗魂觉醒皮肤的英雄随机对战斗产生影响。每位英雄都有独特的机制，为召唤师的战斗带来帮助或障碍，同时也为每场战斗带来趣味性。

如果你房间里的其他队伍超级幸运，或是你的强化符文不符合你的计划，怎么办？这个模式允许你提前退场。也就是说如果你打输了，就可以离开房间，重新排队加入新的对局。

IT之家附斗魂竞技场玩法概述如下：

第 1 步：排队

斗魂竞技场支持单排，或是组队双排。

第 2 步：选人 / 禁用

每个人都有一次禁用机会，然后就会进入盲选 —— 你看不到敌人选的英雄。你有可能遇到跟你完全一样的对手阵容，但你和队友不能选相同的英雄。而且也没有符文或召唤师技能！

第 3 步：战斗！

每场斗魂竞技场分为多个回合，每一回合都包含采购和战斗阶段。在采购阶段，你可以选择强化符文，或者获得金币，用于购买装备。随后进入战斗阶段，一决胜负。每个战斗阶段都是 2v2 赛制，胜者的生命值保持不变，负者失去一部分生命值。活到最后的队伍获胜!

斗魂战士们还准备了一些惊喜小插曲，让战斗更刺激。所以请当心到处乱飞的拉克丝激光和萨科恶作剧，胜利并不总是那么简单。排名前两位的队伍将在从木木角斗士到王者角斗士的天梯之路上前进。

第 4 步：再来一次

你的队伍被淘汰后，可以立刻退出，再次开始排队，卷土重来！

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