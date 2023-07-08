AYANEO 晒新款 KUN 鲲掌机外观：8.4 英寸大屏

IT之家 7 月 8 日消息，AYANEO 即将推出新款 KUN 鲲掌机外观，其搭载 8.4 英寸大屏，是 AYANEO 旗下最大的掌机的型号。现在，官方晒出了这款掌机的更多外观照，并与其 5.5 英寸掌机以及 iPhone 手机进行了对照。

KUN 鲲掌机预计将搭载 8.4 英寸 2.5K 分辨率大屏，该分辨率可以在一些不太吃性能的游戏中展示更细腻的画面，也可以整数倍缩放到 800p，运行一些 3A 大作。

IT之家整理 AYANEO KUN 鲲掌机规格如下：

这款掌机搭载 75Wh 电池，甚至比一些笔记本的电池更大。另外，官方称这款掌机也采用了“也许是” Windows 掌机最强悍的散热。不同于 AYANEO 现已发布的型号，KUN 在 Windows 掌机上首创超大触控板，官方称享受原生鼠标触控体验；首次搭载全新 4 个自定义背键；支持十指联动首次支持 Windows Hello 人脸识别。

目前，官方暂未公布这款掌机的处理器型号，预计为 R7 7840U 处理器。

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