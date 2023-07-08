LG 电子 Q2 营收近 20 万亿韩元创新高，营业利润同比大涨 12.7%

IT之家 7 月 8 日消息，LG 电子昨日发布业绩报告，初步核实公司第二季度销售额为 19.9988 万亿韩元（IT之家备注：当前约 1107.93 亿元人民币），同比增长 2.7%；营业利润为 8927 亿韩元（当前约 49.46 亿元人民币），同比增长 12.7%；销售额和营业利润分别创下历史同期最高和第二高纪录。

▲ 图源 LG 电子官网

按合计前两季的上半年业绩来看，LG 电子上半年销售额连续两年超过 40 万亿韩元（当前约 2216 亿元人民币），营业利润连续三年超过 2 万亿韩元（当前约 110.8 亿元人民币），分别位居历史同期业绩第二和第三高，但第二季度营业利润较市场预期略低。

对此，LG 电子表示，由于本季度成本包含了员工自愿退休产生的一次性费用，实际经营利润反而高于市场预期。韩联社分析认为，LG 电子在家电和显示面板等领域提前调整库存、主打销售高端产品、改善成本等战略奏效，汽车零部件等企业间交易（B2B）比重提升，拉动业绩超乎预期。

IT之家此前报道，与 LG 相反，另一韩国巨头三星电子二季度营业利润暴降 95.7% 至 6000 亿韩元（当前约 33.24 亿元人民币），不过仍高于此前市场预期的 96% 降幅。

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