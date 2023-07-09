价值 6 万美元，Jony Ive 为 Linn 品牌 50 周年设计推出新唱片机

IT之家 7 月 9 日消息，乔纳森・伊夫（Jony Ive）是前苹果公司最知名的产品设计师，于 2019 年离开苹果公司之后，创办了 LoveFrom 公司，设计了包括新款红鼻子在内的诸多项目，近日他携带价值 6 万美元（IT之家备注：当前约 43.4 万元人民币）的唱片机重返科技数码行业。

LoveFrom 公司联动音频品牌 Linn，为庆祝后者标志性唱片机的 50 周年纪念，推出了 Sondeck LP12-50。

伊夫对 LP12-50 描述为“对我们来说是一个非常温和和谦虚的项目，真正受到我们对 Linn 的爱和尊重的激励”。

艾维告诉 Fast Company，IT之家翻译如下：

多年来我拥有多个 Linn 产品，音乐对我来说一直非常重要。 我认为我设计的第一个重要的音乐播放器是初代 iPod，也成为后续 iPod 机型、多款 AirPods 以及音乐配件的基石。 对于能深度进入音乐圈子，我感到非常荣幸，我至今仍能记起第一次去工厂的场景。

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