吉利博越 COOL 首次 FOTA：增加发动机启停开关记忆，整车系统优化

IT之家 7 月 9 日消息，吉利博越 COOL 开启首次 FOTA 升级，新增多组座椅记忆偏好设置、发动机启停开关记忆等。

灯光秀韵律随音乐风格变化，手机 App 可控制

新增多组座椅记忆偏好设置

增加发动机启停开关记忆

应用市场新增爱奇艺 App

大屏新增个性化主题商店

整车系统优化

全景影像升级

IT之家附车型配置：

博越 COOL 售价 10.28 万-12.58 万元，共有 4 款车型可选，外观上延续了吉利“Starburst Vision”设计美学的基因，前脸采用辐射状三维立体格栅设计，配备数字极光 LED 前贯穿灯（256 颗 LED 发光单元）+ 数字霓虹 LED 贯穿尾灯（258 颗 LED 灯珠）；整车长宽高分别为 4510*1865*1650mm，轴距为 2701。

内饰上，博越 COOL 配备了 10.25 英寸全液晶仪表、13.2 英寸中控大屏，搭载 8155 旗舰级座舱芯片和银河 OS Air 智能车机系统；采用 GEEA 2.0 可进化电子电气架构，支持信息娱乐域 + 车身电子域 + 动态驾驶域 + 动力总成域的全车升级。

动力上，该车搭载吉利劲擎 1.5TD 四缸直喷发动机，最大功率 133kW，最大扭矩 290N・m；传动匹配 7 速湿式双离合变速箱，0-100km / h 为 7.9 秒，WLTC 综合工况下的油耗为 6.29L / 100km。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。