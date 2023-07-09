启辰大 V DD-i 超混动车型上市：NEDC 纯电续航 110km，售 11.89 万元起

IT之家 7 月 9 日消息，启辰大 V DD-i 超混动上市，共推出四款车型，售价 11.89 万元起，购车享 6 重礼。

膨胀礼：限时享 2000 元抵 4000 元购车膨胀金（截至 7 月 9 日 24 点）

焕新礼：增换购补贴至高 6000 元

金融礼：3-5 年 10 万元定额贷日供 66 元起；用车无忧 1+3，1 年用车体验期，到期可买可换

充电礼：免费赠送充电线 / 充电桩

质保礼：首任车主（非营运）尊享整车 6 年 / 15 万公里质保，三电终身质保

流量礼：10 年免费基础流量，2 年免费娱乐流量（首任车主）

IT之家从官网了解到，启辰大 V DD-i 延续 V-galaxy 设计语言，前脸采用直瀑式 V 型中网，搭配贯穿式日间行车灯、矩阵式 LED 大灯，车门下方采用内凹式设计；整车长宽高分别为 4607/1917/1624mm，轴距为 2700mm，定位紧凑级 SUV，尾部配备车顶扰流板、熏黑贯穿式尾灯组。

内饰上，启辰大 V DD-i 采用一体式中控台，配备双联屏，保留实体按键，支持多维迎宾模式、智能手机虚拟钥匙、启辰 V-Link 智联系统等智能配置；采用零重力座椅，主副驾均具备座椅通风、加热功能，后备厢空间容积为 605L。

新车搭载 1.5T 四缸发动机和电机组成的插混系统，采用单档直驱技术路线，最大功率 120kW，最大扭矩 230N・m，0-100km/h加速时间为 7.8 秒；内置 18.4kWh 电池，NEDC 纯电续航为 110km，亏电油耗低至 4.3L / 100km，NEDC 综合里程达 1132km。

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