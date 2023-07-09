世界单体最大“盐光互补”项目并网发电，每年可提供 15 亿度清洁电力

IT之家 7 月 9 日消息，中国华电第一批国家新能源大基地项目投产暨绿色发展推进大会在津举行，世界单体最大的“盐光互补”项目 —— 华电天津海晶 100 万千瓦“盐光互补”光伏项目近日正式并网发电。

IT之家从中国华电了解到，该项目位于天津滨海新区长芦盐场，占地面积 2 万亩，相当于 1868 个足球场，每年可提供 15 亿度清洁电力，等效减排二氧化碳约 125 万吨，可满足 150 万户家庭一年的用电量。项目光伏板桩前后间距 14 米，离岸间距 15 米，倾斜角度 17 度。

据了解，“盐光互补”是将晒盐和光伏发电结合在一起，在保证基本盐业生产性能前提下，在盐田上一定高度架设光伏组件，实现水上发电有效运行，水面晒盐、水下养殖，一地三用，极大提高单位面积产值效益。

项目采用双面光伏面板，上面吸收太阳直射光照的同时，背面也能吸收水面反射的太阳光，发电效率提升 5％-7％。

今年上半年，中国华电电力项目新能源新增开工 1432 万千瓦，投产 641 万千瓦，投产容量同比增长 15 倍；目前在建新能源项目 227 项 2297 万千瓦，同比增长 3.3 倍。

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