广东公安与腾讯、UC、YY、虎牙发布“拒绝网络谣言 清朗网络环境”倡议书

IT之家 7 月 9 日消息，按照公安部关于打击整治网络谣言专项行动部署，广东省公安厅网警总队与腾讯、UC、YY、虎牙联合发布“拒绝网络谣言 清朗网络环境”倡议书。

倡议书号召广大网民自觉遵守法律法规和社会公德，不因任何动机、不以任何形式制造网络谣言，做到“不造谣”；谨慎理性对待未经证实、背景缺失、地域不清、指向不明的信息内容，不转发传播各类网络谣言，做到“不传谣”；增强对网络谣言信息鉴别能力，通过信息来源渠道的权威性、内容的客观可信性等方面综合辨别，做到“不信谣”。

IT之家附倡议书：

早在 4 月，公安部网安局部署便开展为期 100 天的网络谣言打击整治专项行动。截至 6 月底，广东省共侦办网络谣言案件 149 起，查处造谣传谣网民 2765 人。

此外，湖南省共侦办网络谣言案件 390 起，清理网络谣言信息 8647 条，关停造谣传谣网络账号 1594 个，依法查处造谣传谣网民 1381 人；江苏省共侦办网络谣言案件 124 起，清理网络谣言信息 4000 余条，关停造谣传谣网络账号 137 个。

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