一个不留，消息称 Evernote 裁掉所有 98 名前员工

IT之家 7 月 9 日消息，Evernote 于去年 11 月被 Bending Spoons 收购之后，于今年 2 月启动首轮裁员，影响 129 名员工；而最新报道称，Evernote 已裁掉收购之前的所有 98 名前员工。

本次裁员信息来自于 Hacker News，LinkedIn 和 Twitter 等多家渠道，一位匿名员工证实，Bending Spoons 解雇了收购 Evernote 之前的所有老员工。

此前有报道称 Bending Spoons 和 Evernote 正在积极努力通过新的计划和订阅来加强其市场地位，并专注于利用 AI 创造更具成本效益和效率的业务。

IT之家从报道中还获悉，Evernote 管理团队近日在接受采访时表示，公司希望在其笔记应用中融合 AI 技术，目前已经有了超过 50 个创意。

其中有些创意受限于技术无法推进，其中一些认为是革命性的，Evernote 计划优先开发这些功能。

管理层无意让 Evernote 成为纯粹的人工智能产品，或者添加最终无法解决实际用户问题的功能。

其中一项实用 AI 功能是 AI 笔记清理，它会自动将杂乱无章的笔记转换为清晰且结构良好的笔记。此功能还可以更正拼写错误并改进大小写和标点符号。此功能可供所有用户免费使用一个月，之后仅供付费订阅者使用。

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